Глава ДНР поздравил с юбилеем директора Республиканского центра охраны материнства и детства

Владимир Кириллович остался верен профессии и Республике в самое непростое время. Фото: t.me/pushilindenis

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поздравил с 85-летним юбилеем директора Республиканского центра охраны детства и материнства. Владимир Кириллович принял на себя всю тяжесть военного времени и показал пример деятельной любви к людям и родной земле. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

— Владимир Кириллович! От имени жителей Республики и от себя лично хочу поблагодарить Вас за самоотверженность и преданность Родине. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой, — добавил Денис Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что врачебное мастерство Владимира Кирилловича вдохновляло и воспитало многие поколения медиков.

— Это человек, который всей своей жизнью доказывает, что медицина – самая гуманная и благородная профессия. Он остался с жителями Донбасса в наиболее трудное время, был там, где нужнее всего, — подчеркнул лидер ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

За сутки украинские боевики выпустили по ДНР более 130 боеприпасов

Обстрелами были разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры (подробнее)