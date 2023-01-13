Леонид Пасечник исполнил новогоднюю мечту школьника из Луганска, подарив ему ноутбук

По поручению врио Главы ЛНР мальчику вручили новый ноутбук и сладкие подарки. Фото: ТГ/Пасечник

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогоднюю мечту еще одного школьника из Луганска, подарив ему ноутбук. Как оказалось, юный Никита давно мечтал о таком подарке. С его помощью подросток хотел бы приобретать новые знания, изучать интересные факты и использовать в обучении. Об этом мальчик подробно рассказал в своем письме.

- Прочитал послание Никиты и решил сделать ему сюрприз в канун старого Нового года. По моему поручению мальчику вручили новый ноутбук и сладкие подарки, - сообщил руководитель Республики в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Леонид Пасечник узнал о пожеланиях еще нескольких ребят, сняв бумажные шары с их посланиями с «Елки желаний». В результате мечты ребят были исполнены - подростку Максиму из Беловодского района глава региона подарил мобильный телефон, Богдану из Антрацитовского района - горный велосипед, Илье из Славяносербского района - коллекцию игрушечных машинок, а трехлетней Дарье из Стаханова - новое платье.

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