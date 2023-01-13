В ДНР в день российской печати наградили журналистов, работающих в зоне СВО

Сами военкоры редко между собой пересекаются, поэтому были рады встрече. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с руководителем Центрального исполкома «Единой России» Александром Сидякиным и депутатом Госдумы РФ Артемом Туровым встретились в одном из армейских подразделений Республики с военкорами, освещающими ход проведения специальной военной операции (СВО). Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

Журналистов поздравили с Днем российской печати и вручили им благодарности от «Единой России». По словам Дениса Пушилина, сами военкоры редко между собой пересекаются, поэтому были рады встрече.

- Конечно, обменивались впечатлениями об освобождении Соледара, Донбасса в целом - настроение у всех приподнятое. Было о чем поговорить, удивительных историй у каждого хоть отбавляй или книжку пиши. Уверен, многие напишут, - рассказал он.

Лидер Республики пожелал ребятам и дальше успешно выполнять свою работу.

- Люди должны знать, что происходит на фронте и какой ценой достается путь к победе, - считает врио Главы ДНР.

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