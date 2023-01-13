В ДНР в день российской печати наградили журналистов, работающих в зоне СВО

Сами военкоры редко между собой пересекаются, поэтому были рады встрече. Фото: ТГ/Пушилин
Врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с руководителем Центрального исполкома «Единой России» Александром Сидякиным и депутатом Госдумы РФ Артемом Туровым встретились в одном из армейских подразделений Республики с военкорами, освещающими ход проведения специальной военной операции (СВО). Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.
Журналистов поздравили с Днем российской печати и вручили им благодарности от «Единой России». По словам Дениса Пушилина, сами военкоры редко между собой пересекаются, поэтому были рады встрече.
- Конечно, обменивались впечатлениями об освобождении Соледара, Донбасса в целом - настроение у всех приподнятое. Было о чем поговорить, удивительных историй у каждого хоть отбавляй или книжку пиши. Уверен, многие напишут, - рассказал он.
Лидер Республики пожелал ребятам и дальше успешно выполнять свою работу.
- Люди должны знать, что происходит на фронте и какой ценой достается путь к победе, - считает врио Главы ДНР.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
Глава ДНР Денис Пушилин: Идет подготовка переломного момента, который мы очень долго ждали в плане освобождения Республики
Денис Пушилин рассказал о продвижении российских подразделений на линии фронта (подробнее)