Мужчина подорвался на берегу реки Северский Донец в ЛНР

Инцидент произошел днем 12 января в селе Желтое Славяносербского района Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец в ЛНР пострадал мужчина 1971 года рождения. Инцидент произошел днем 12 января в селе Желтое Славяносербского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Там уточнили, что в результате детонации взрывного устройства мужчина лишился ноги.

- Пострадавший госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом «минно-взрывная травма, ампутация левой стопы», - проинформировали в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что при вылове рыбы в Славяносербском районе ЛНР в результате подрыва на взрывном устройстве были тяжело ранены мужчины 1965 и 1970 годов рождения. В районе села Желтое также пострадал пожилой местный житель, который решил порыбачить на берегу Северского Донца, и сотрудник Донского спасательного центра МЧС России, занимавшийся разминированием территории.

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