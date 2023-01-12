Более 200 учреждений культуры заработали на освобожденных территориях ДНР

Культурная сфера Донецкой Народной Республики продолжает пополняться новыми учреждениями. Фото: Министерство культуры ДНР

Несмотря на активные боевые действия, культурная сфера Донецкой Народной Республики продолжает пополняться новыми учреждениями. Только за прошедший год на освобожденных землях были открыты свыше 200 культурных заведений. Об этом сообщили ДАН в Министерстве культуры ДНР.

Там отметили, что таким образом в настоящее время на территории Республики работают порядка 700 учреждений культуры. Все они зарегистрированы в правовом поле ДНР.

- Учреждения культуры на освобожденных территориях Республики проходят регистрацию непосредственно в отделах культуры городов и районов ДНР. Сейчас на территории Республики функционирует более 720 учреждений культуры, в том числе более 200 на освобожденных, - рассказали в профильном ведомстве.

Уточняется, что в деоккупированных городах и районах функционируют 4 музея, 10 образовательных обществ в сфере культуры и искусства, 96 клубов и 100 библиотек.

Кроме того, сообщается, что регионы-шефы выделили средства на ремонт более 500 поврежденных учреждений культуры по всей территории ДНР.

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