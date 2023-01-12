В Старобешево планируют заменить 10 километров центрального водовода

Аварийный участок полностью заменят. Фото: Минстрой ДНР

В городе Старобешево в ДНР планируют заменить почти 10 километров центрального водовода. Об этом сообщили ДАН в администрации Старобешевского района.

Там уточнили, что работы намерены осуществить в этом году. Кроме того, специалисты должны будут отремонтировать еще несколько важных объектов водоснабжения.

- В план мероприятий на 2023 год включен капитальный ремонт девяти объектов инженерных сетей. В частности, запланирован ремонт пяти объектов водоснабжения, в том числе замена центрального аварийного водовода «Кипучая Криница-Старобешево» протяженностью 9,8 км диаметром 530 мм, - рассказали в мэрии.

Сообщается, что к таким объектам отнесли две скважины на водозаборе города Комсомольское и одну в Новозарьевке, которая питает водой соцобъекты села.

Также запланирован ремонт наружного освещения на центральных улицах Старобешево и Комсомольского, а еще - разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта очистных сооружений города Комсомольское и поселка Новый Свет.

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