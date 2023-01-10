В Мариуполе завершают восстановление спорткомплекса «Садко»

Спорткомплекс сдадут в эксплуатацию уже в конце февраля. Фото: Солнцев/ТГ

Восстановление спортивного комплекса «Садко» в Мариуполе уже практически завершено. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце февраля. Сейчас строители из Санкт-Петербурга завершают установку системы вентиляции. Об этом рассказал заместитель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Сейчас в спорткомплексе ведутся работы по установке системы вентиляции и кондиционирования. Капитальный ремонт выполняет Санкт-Петербург, который на высочайшем уровне уже построил в Мариуполе много других объектов, — подчеркнул зампред.

Евгений Солнцев добавил, что отдельного внимания заслуживают школы, которые стоят специалисты из региона-шефа.

— Отдельно хочу отметить школы, которые строят питерцы! Спасибо Санкт-Петербургу за преображение города-побратима. Работы впереди много, будем продолжать с сохранением таких же высоких темпов и качества, — подчеркнул он.

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