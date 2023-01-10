Коммунальные службы и МЧС восстановили электроснабжение 18 котельных в Петровском районе Донецка

Над восстановлением электроснабжения трудятся все имеющиеся бригады. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Власти Донецка мобилизовали все имеющиеся коммунальные бригады, чтобы устранить последствия вчерашнего обстрела Петровского района. Украинские боевики нанесли серьезный урон инфраструктуре района, однако коммунальным бригадам удалось восстановить электроснабжение уже 18 котельных. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Вчера украинские каратели повредили значительную часть объектов инфраструктуры, отвечающих за тепло- и энергоснабжение Петровского района. Были мобилизованы все имеющиеся в наличии бригады, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что над устранением последствий обстрелов работают энергетики, коммунальщики, МЧС и тепловики.

— Совместными усилиями с тепловиками, энергетиками, коммунальными службами и МЧС удалось восстановить энергоснабжение 18 котельных. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что сейчас обесточены 154 трансформаторные подстанции в Петровском районе, без электричества остаются 16 500 абонентов.

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