Украинские боевики убили одного и ранили девять мирных жителей в Кировском районе Донецка

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Донецка (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще девять получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения, — отметили в ведомстве.

Обстрел района велся с позиций ВФУ, расположенных в Нетайлово и Карловке. За час по Кировскому району было выпушено шесть ракет из реактивной системы залпового огня, а также шесть снарядов калибром 155 мм.

Тем временем украинские боевики обстреляли Куйбышевский район города. Под огнем оказалось маршрутное такси №63, движение транспорта временно приостановлено. Также в результате обстрела поселка Красный Пахарь повреждения получило здание школы №66. В школе нарушены фасад и остекление.

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