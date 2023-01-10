Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, под огнем ВФУ оказался рейсовый автобус

Под огнем ВФУ оказался поселок Красный Пахарь. Фото: Кулемзин/ТГ
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела повреждения получил автобус-маршрутное такси №63 и школа №66. Движение по автобусному маршруту временно приостановлено. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела Куйбышевского района в пос. Лозовской пострадал автобус-маршрутное такси № 63. К счастью, обошлось без жертв. Движение автобусов по маршруту № 63 временно приостановлено, — добавил мэр.
Кулемзин подчеркнул, что повреждено также здание школы №66 в Куйбышевском районе Донецка. Поврежден фасад и остекление здания.
— В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы № 66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередач, вследствие чего обесточены 2 котельные, — отметил глава администрации.
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