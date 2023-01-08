В Минторговли ДНР опровергли фейк о продаже в донецком супермаркете гуманитарных наборов

Все гуманитарная помощь в Республике раздается бесплатно (архивное фото). Фото: Приходько/ТГ

В Министерстве промышленности и торговли опровергли фейк о том, что якобы в одном из донецких супермаркетов продают гуманитарные наборы, предназначенные для бесплатной раздачи. Проверка, инициированная Председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, показала, что коробки предназначались для сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли ДНР.

— Недавно в сети появилась информация о том, что якобы в одном из супермаркетов Донецка продают гуманитарные наборы, предназначенные для бесплатной раздачи. Проверка показала, что фотография была сделана в магазине «Манна» и оказалась фейком, — отметили в ведомстве.

Сотрудники магазина рассказали, что коробки с маркировкой «Гуманитарная помощь» не продавались, а наоборот были нужны для сбора гумопомощи. В дальнейшем собранные продукты передали в детские дома Республики.

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