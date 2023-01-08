Сотрудница Старобешевской ТЭС в ДНР находится под завалами в результате обстрела электростанции украинскими боевиками

Обстрел поселка Новый Свет велся с позиций ВФУ, расположенных в Константинополе. Фото: ДАН

В результате атаки вооруженных формирований Украины на Старобешевскую ТЭС в поселке Новый Свет погибла одна мирная жительница, и еще одна женщина находится под завалами. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате атаки на Старобешевскую ТЭС погибла женщина 1971 года рождения, еще одна сотрудница 1963 года рождения находится под завалами, — отметили в СЦКК.

Напомним, что украинские боевики обстреляли две теплоэлектростанции в Донецкой Народной Республике утром 8 января. Под огнем украинских боевиков оказались Старобешевская и Зуевская ТЭС. В СЦКК ДНР подчеркнули, что по теплоэлектростанции в поселке Новый Свет было выпущено шесть снарядов РСЗО. Глава администрации Харцызска отметила, что над Зугрэсом сработало ПВО. Осколки сбитых ракет упали в промзону города.

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