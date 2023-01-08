ВФУ за сутки выпустили по ДНР более 150 снарядов, ранены двое мирных жителей

В Петровском районе Донецка поврежден жилой дом. Фото: ДНР Онлнайн

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республике порядка 178 боеприпасов. Под огнем ВФУ оказались девять населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Горловку, Ясиноватую, Минеральное и Макеевку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждены 17 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Верхнеторецком, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, — подчеркнули в ведомстве.

В СЦКК отметили, что на ясиноватском направлении ВФУ совершили 5 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

Напомним, что в предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 20 обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке в результате обстрела ВСУ была ранена сотрудница котельной

Очевидцы сообщают также о прямом попадании в многоквартирный жилой дом (подробнее)