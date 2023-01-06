В Амвросиевке за год планируют отремонтировать 7 тысяч квадратных метров дорог

Уже выполнены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия четырех улиц. Фото: Минтранс ДНР

В Амвросиевском районе ДНР за прошлый год был проведен капитальный и текущий ремонт дорожного полотна общей площадью в 37,5 тысячи квадратных метров. Работы осуществлялись при поддержке региона-шефа - Амурской области России. Об этом сообщили ДАН в районной администрации.

Представители мэрии уточнили также планы по ремонту дорог на текущий год.

- Выполнены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия четырех улиц - 23 481 квадратный метр и текущему ремонту дорожного покрытия 14 улиц - 12 053 квадратных метра, обеспечивающих жизнедеятельность населения города Амвросиевка. В план работ на 2023 год по капитальному ремонту внесено 7000 квадратных метров дорог, - рассказали в администрации.

Власти района также добавили, что в прошлом году было восстановлено асфальтобетонное покрытие вокруг школ № 2, 4, 5 и 6 города Амвросиевка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Амфитеатр, фонтаны и скейт-площадка: Стало известно о планах реконструкции парков города Кировское в ДНР

Проект будет реализован в текущем году за счет средств региона-шефа – Якутии (подробнее)