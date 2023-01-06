В Донбассе с 6 января ожидаются заморозки до -12 градусов

На регион надвигаются ледяные дожди, снегопады и порывистый ветер местами до 23 метров в секунду Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Аномально теплая погода, которая сопутствовала жителям Донецкой и Луганской Народных Республик в эти новогодние каникулы, вскоре сменится на не менее аномальные холода. Столбики термометров резко упадут до -12º. Ухудшение погодных условий ожидают уже с ночи 6 января. Об этом сообщают гидрометцентры обеих республик.

Уточняется, что на Донбасс надвигаются ледяные дожди, снегопады и сильный порывистый ветер местами до 23 метров в секунду. И если сегодня днем воздух еще прогреется до +1...+6 градусов, то уже ночью с 6 на 7 января на смену теплу придут резкие заморозки до -12 градусов.

В спасательных ведомствах республик предупредили жителей, что такие суточные перепады температуры неизбежно приведут к гололедице на улицах и дорогах. Водителей просят быть крайне внимательными и аккуратными за рулем, а также к пешеходам, которые из-за гололеда могут выйти на проезжую часть. Напомним, что пешеходам следует переходить улицу только в строго обозначенных для этого местах, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону.

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