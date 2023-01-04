В ДНР восстановили около 300 километров автодорог

В Республике за год восстановили около 300 километров автодорог. Фото: Архив «КП»

В ДНР за год восстановили порядка 300 километров автодорог общего пользования. Об этом сегодня сообщил премьер Виталий Хоценко.

- Для сравнения скажу, что за период с 2015 по 2021 год в Республике было отремонтировано текущим ремонтом 235,7 км дорог. Таким образом, за год мы перевыполнили показатели шести предыдущих лет, - рассказал Виталий Хоценко.

При поддержке Правительства Российской Федерации удалось восстановить дорожное покрытие на участках дорог «Донецк-Новоазовск-Седово», «Великая Новоселовка-Амвросиевка», «Славянск-Донецк-Мариуполь», «Волноваха-Тельманово», «Знаменка-Луганск-Изварино», «Киев-Харьков-Должанский», «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». И это в условиях непрекращающихся боевых действий.

- Благодарю дорожников и мостостроителей из Московской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Амурской, Кемеровской, Самарской и других областей России за качественно проделанную работу и новые дороги, соответствующие всем нормам и стандартам России, - сказал премьер-министр.

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