ВФУ ранили двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка

Украинские боевики продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка и других городов ДНР (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего ранения получили двое мирных жителей. Обстрелы района велись с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Карловка, Уманское и Желанное первое. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Ванникова, 15 ранены мужчина 1996 года рождения и парень 2002 года рождения, — сказано в сообщении.

Кроме того, обстрелы украинских боевиков повредили жилой дом в Ясиноватой, а в результате украинской агрессии полностью обесточен поселок Минеральное.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Петровский район, в результате чего более 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Обесточены котельные, а также Петровский водоузел.

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