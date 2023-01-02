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НовостиПолитика2 января 2023 15:39

Обстрелами ВФУ повреждено здание котельной и жилые дома в Макеевке

Под огнем украинских боевиков оказался Червоногвардейский район города
Виктория ПОДАРОВА
Обстрелы Республики не прекращаются даже в новогодние праздники (архивное фото)

Обстрелы Республики не прекращаются даже в новогодние праздники (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Макеевке. Под ударом оказались улицы Урожайная и Туполева. В результате обстрелов повреждено здание котельной, а также несколько жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом на улице Урожайной, 39. Также поврежден дом на улице Урожайной, 37 и здание котельной на улице Туполева, — отметили в ведомстве.

Тем временем украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка. Повреждены частные жилые дома на улице Депутатской.

Напомним, что ранее обстрелу подвергся Петровский район Донецка. В результате украинской агрессии была повреждена линия электропередачи, более 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Обесточен также Петровский водоузел.

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