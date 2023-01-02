Мирный житель поселка Мироновское в ДНР подорвался на взрывоопасном предмете

Не пытайтесь самостоятельно передвинуть или обезвредить взрывоопасные предметы (архивное фото)

В поселке Мироновское, которое включено в зону ответственности Дебальцево, на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель. Он погиб. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Мирный житель, пострадавший в результате срабатывания взрывоопасного предмета, скончался от полученных ран. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101, — подчеркнули в Штабе.

Напомним, что за сутки в ДНР жертвами обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины стали семь мирных жителей. Один человек погиб в Ясиноватой, еще шесть — получили ранения различной степени тяжести. Всего за сутки украинские боевики выпустили по территории Республики около 400 боеприпасов. В результате обстрелов повреждения получили 28 домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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