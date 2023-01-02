Более 15 тысяч жителей Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов

Ремонт линии электропередачи начнется как только позволит обстановка. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего повреждена линия 110 кВ и обесточена ПС Трудовская. Без электроснабжения остаются 15700 абонентов Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждена линия 110 кВ, обесточена ПС Трудовская - обесточено 84 трансформаторных подстанций, остановлены 33 котельные. Без энергоснабжения 15700 абонентов. Также обесточен Петровский водоузел, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел Петровского и Кировского районов начался около 10:55. Украинские боевики выпустили по районам 10 снарядов калибром 155 мм из своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Курахово.

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили по Донецкой Народной Республике почти 400 боеприпасов. Жертвами обстрелов стали семь мирных жителей — один человек погиб и шесть получили ранения.

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