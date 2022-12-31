Обстрелы не прекращаются ни на день. Снаряды ВФУ разрываются как в центре, так и на окраинах. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 31 декабря, украинские боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Вражеская артиллерия в 19.05 обстреляла Петровский район. По информации СЦКК, из Курахово было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - рассказал через свой канал в Телеграм Алексей Кулемзин.

Ранее «КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины целый день обстреливают Кировский район Донецка. Десятки 155-миллиметровых снарядов были выпущены из Галициновки и Невельского.

В результате в Кировском районе ранены двое мирных жителей 1959 и 1982 годов рождения. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 24.

Сегодня под вражеский огонь попал и Киевский район города. Там повреждены частные дома и автомобили.

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