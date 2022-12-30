В ДНР отрылось первое отделение молодежного движения «Движение первых»

Первое отделение российского движения открылось в школе №8 города Снежное. Фото: пресс-служба министерства образования и науки ДНР

В Донецкой Народной Республике открылось первое первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Отделение начало работу на базе школы № 8 в Снежном. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

—Мы даем пример другим активистам также проявить инициативу и в будущем открыть первичные отделения на базе своих школ. Открытие первого первичного отделения - это начало нашего большого совместного пути, — подчеркнула заместитель министра образования Республики Любовь Волкова.

Закон о создании Российского движения детей и молодежи был подписан Владимиром Путиным 14 июля 2022 года. Первый съезд движения прошел в Москве с 18 по 22 декабря.

Тем временем 120 школьников из Мариуполя отправились на новогодние каникулы в Санкт-Петербург. Детям проведут мастер-классы в колледжах северной столицы и проведут экскурсии по знаковым местам города.

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