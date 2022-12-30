Более 100 школьников из Мариуполя отдохнут на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге

Школьникам устроят незабываемый новогодний калейдоскоп. Фото: Иващенко/ТГ

120 школьников льготных категорий из Мариуполя отправились на новогодние каникулы в оздоровительный центр «Молодежный» в Санкт-Петербурге. Для детей подготовили насыщенную развлекательную и экскурсионную программу. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Уверен, что дети вернутся домой с незабываемыми впечатлениями от красот города-побратима и его архитектуры. Благодарю Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за заботу о мариупольских детях и предоставленную им возможность для прекрасного полноценного отдыха, — рассказал мэр города.

Для школьников организуют экскурсии по Исаакиевскому собору, Петропавловской крепости, Кронштадту и другим историческим и знаковым местам города на Неве, также мастер-классы в колледжах. Константин Иващенко подчеркнул, что поездка наших школьников в Северную столицу планируется и на весенних каникулах.

Напомним, что дети из Харцызска также проведут новогодние каникулы в регионе-шефе. Они отправятся в Нижний Новгород и посетят резиденцию Деда Мороза.

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