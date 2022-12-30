В ДНР сдали в эксплуатацию 1777 новых квартир за год

В восстановлении городов и районов Республики особую роль играют регионы-шефы. Фото: Иващенко/ТГ

Порядка 1777 новых квартир сданы в эксплуатацию в Донецкой Народной Республике с начала года. Всего над восстановлением региона трудятся около 40 тысяч строителей из разных уголков России. Об этом рассказал председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко после подведения итогов года на заседании Правительства Республики.

— Отремонтированы сотни школ, больниц, детских садов и учреждений культуры. Введено в эксплуатацию 1777 новеньких квартир, а это около 200 тысяч м2. Мы стали самой большой стройкой России. Над восстановлением нашего региона трудятся порядка 40 тысяч строителей из разных уголков страны, — добавил Хоценко.

Председатель Правительства отметил, что работы по восстановлению городов и районов Республики благодаря поддержке администрации Президента России, Правительства РФ, регионов-кураторов, а также личной погруженности во все процессы Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

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