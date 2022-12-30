Депутаты Народного Совета ЛНР единогласно приняли новую Конституцию Республики

В ЛНР приняли новую Конституцию

Депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики единогласно приняли новую Конституцию Республики на пленарном заседании. Новая Конституция была необходима в связи с вхождением ЛНР в состав России. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

— Это очень знаковый судьбоносный момент для нашей Республики, который позволит нам в дальнейшем уже абсолютно в правовом поле приступить к формированию органов власти и управления ЛНР. И это наверняка еще раз подчеркивает, что мы максимально быстро и эффективно интегрируемся в правовое поле России и становимся полноправным субъектом Российской Федерации, — подчеркнул временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник добавил, что теперь конституция ЛНР будет называться «Конституция ЛНР Российской Федерации».

Напомним, что референдум по вхождении ЛНР и ДНР в состав России проходил в Республиках 23-27 сентября. Большинство жителей Республик поддержали такое решение.

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