ВФУ ночью обстреляли центр Донецка из РСЗО «HIMARS», повреждена гостиница «Виктория»

Под ударом вновь оказался центр города (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины ночью открыли огонь по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня «HIMARS». Повреждения получила инфраструктура гостиницы «Виктория» и жилые дома на проспекте Мира. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела из РСЗО М142 «Himars» зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса «Виктория» в Киевском районе Донецка. В Ворошиловском районе повреждены многоквартирные жилые дома на проспекте Мира. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

Обстрел центра Донецка начался около 02:30 ночи. Огонь велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Константиновка.

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