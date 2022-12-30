ВФУ ночью обстреляли центр Донецка из РСЗО «HIMARS», повреждена гостиница «Виктория»

Под ударом вновь оказался центр города (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн
Вооруженные формирования Украины ночью открыли огонь по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня «HIMARS». Повреждения получила инфраструктура гостиницы «Виктория» и жилые дома на проспекте Мира. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— В результате обстрела из РСЗО М142 «Himars» зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса «Виктория» в Киевском районе Донецка. В Ворошиловском районе повреждены многоквартирные жилые дома на проспекте Мира. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.
Обстрел центра Донецка начался около 02:30 ночи. Огонь велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Константиновка.
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