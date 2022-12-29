В ДНР с 30 декабря по 1 января введут расширенный график подачи воды

На Новый год жители будут с водой. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике с 30 декабря по 1 января будет введен расширенный график подачи воды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Было очень много обращений по поводу воды на новогодние праздники. Дал поручение, профильные службы отработали, и спешу вас порадовать. Планируем на 30, 31 декабря и 1 января ввести расширенный график подачи воды, - заявил он.

Тем временем приятную новость для жителей Донбасса сообщил также заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он напомнил, что Донецк сейчас испытывает острую проблему с обеспечением водой, потому как часть главного водопровода контролирует Украина. Поэтому вопрос будут решать кардинально.

- Мы приняли беспрецедентное решение, чтобы уйти от этой зависимости: мы строим водовод из реки Дон из Ростовской области. Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить, - заявил он.

По словам Хуснуллина, в решении этой задачи задействованы 2,5 тысячи строителей. Они работают круглосуточно.

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