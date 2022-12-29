ВСУ вдвое сократили количество обстрелов на Купянском направлении из-за недостатка боеприпасов

Количество украинских обстрелов заметно снизилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские войска начали испытывать «снарядный голод», из-за чего ими была снижена интенсивность обстрелов. Об этом сообщил Луганскому информцентру подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что такая ситуация прослеживается на Купянском направлении.

- На Купянском направлении противник вдвое сократил количество обстрелов наших позиций по сравнению с предыдущими сутками. Данный факт связан со «снарядным голодом» из-за лимитированного выделения боеприпасов, нарушения логистики, нехватки транспортных средств, эффективного поражения нашими войсками украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения, - пояснил Марочко.

По словам подполковника, из-за сложившейся ситуации на линию соприкосновения для проведения проверок прибыли офицеры Генштаба ВСУ. Их работу выявили в зоне ответственности 2-го армейского корпуса.

- Для проверки реального состояния дел в подразделениях, получивших задачу захвата Кременной, на линию боевого соприкосновения в районы населенных пунктов Невское (ЛНР) и Терны (ДНР) прибыла комиссия ГШ ВФУ, - заявил он.

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