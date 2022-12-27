Правоохранители ДНР задержали трех подозреваемых в расстреле семьи из Макеевки

Следствие по делу продолжается. Фото: МВД ДНР

В Макеевке задержали трех жителей микрорайона «Калининский», которые признались в расстреле семьи из восьми человек. Злоумышленники были ранее судимы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества, — отметили в ведомстве.

В МВД ДНР подчеркнули, что действия злоумышленников попадают под статью 105 УК Российской Федерации.

— Действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влекут за собой максимальную установленную законом ответственность. Ведется следствие, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что для поимки преступников в Макеевке был объявлен план-перехват. В результате расстрела семьи погибли восемь человек: четверо взрослых и четверо детей.

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