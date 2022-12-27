ВФУ ранили четверых мирных жителей и повредили 13 домов в ДНР за сутки

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка и других городов ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя в Петровском районе Макеевки и Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 13 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки. На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 и 122 мм. На горловском — 8 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике 105 различных боеприпасов.

Напомним, что вчера под обстрелом находилась западная часть Донецка. Противник наносил удары по Петровскому району Донецка с 9 утра.

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