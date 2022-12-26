Два мирных жителя пострадали вследствие обстрела западной части Донецка

Последствия обстрела Петровского района. Фото: ТГ/Кулемзин

С самого утра под огнем вооруженных формирований Украины находится Петровский район Донецка. Противник наносит по нему удары натовской артиллерией с 9 часов утра.

Многочисленные удары привели к повреждениям жилого сектора и ранениям мирных людей. Так, по информации мэрии, в результате обстрела минно-взрывную травму получил мужчина 1954 года рождения.

- Госпитализирован в городскую больницу № 14, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Позднее стало известно о еще одной пострадавшей.

- В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1939 года рождения и повреждена кровля многоквартирного дома, - сообщил мэр.

Известно также, что повреждения получили многоквартирные жилые дома по улицам Добровольского, 3 и 5, Новолесная, 19 и Петровского, 260. На улице Обольская, 16 зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, он загорелся. Прямое попадание было также в многоквартирный дом на площади Победы, 27.

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