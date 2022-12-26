В Вахрушево из-за отравления угарным газом попала в реанимацию 96-летняя жительница

Сейчас пострадавшей занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Вахрушево попала в реанимацию 96-летняя жительница. Причиной стало отравление угарным газом. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован вечером 25 декабря. Состояние женщины медики оценивают, как тяжелое.

- В приемное отделение Краснолучской городской многопрофильной больницы имени газеты «Известия» с диагнозом «отравление угарным газом» доставлена женщина 1926 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, - рассказали в ведомстве.

Тем временем в поселке городского типа Новоайдар в результате пожара погиб мужчина.

Причина возгорания еще не установлена, однако на данный момент известно, что огонь уничтожил летнюю кухню площадью 40 квадратных метров и крышу жилого дома.

- На месте пожара обнаружен труп мужчины 1971 года рождения, - сообщили в МЧС ЛНР.

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