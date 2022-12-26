В Вахрушево из-за отравления угарным газом попала в реанимацию 96-летняя жительница

Сейчас пострадавшей занимаются медики
Фото: Олег УКЛАДОВ
В городе Вахрушево попала в реанимацию 96-летняя жительница. Причиной стало отравление угарным газом. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.
Там уточнили, что инцидент был зафиксирован вечером 25 декабря. Состояние женщины медики оценивают, как тяжелое.
- В приемное отделение Краснолучской городской многопрофильной больницы имени газеты «Известия» с диагнозом «отравление угарным газом» доставлена женщина 1926 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, - рассказали в ведомстве.
Тем временем в поселке городского типа Новоайдар в результате пожара погиб мужчина.
Причина возгорания еще не установлена, однако на данный момент известно, что огонь уничтожил летнюю кухню площадью 40 квадратных метров и крышу жилого дома.
- На месте пожара обнаружен труп мужчины 1971 года рождения, - сообщили в МЧС ЛНР.
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