В ДНР ввели временный запрет на вывоз металлолома

Запрет будет действовать на период военного положения в Республике Фото: Иван Макеев

В Донецкой Народной Республике ввели временный запрет на вывоз металлолома. Соответствующий указ был подписан временно исполняющим обязанности Главы ДНР Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

- Установить временный запрет на вывоз лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ Донецкой Народной Республики, - говорится в тексте документа.

Указ уже вступил в законную силу. Уточняется, что контроль за его выполнением был возложен на силовиков - Министерство государственной безопасности и Министерство внутренних дел ДНР.

Запрет будет действовать на период военного положения в Донецкой Народной Республике, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, военное положение было введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября 2022 года.

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