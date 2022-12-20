В ЛНР подняли вопрос реабилитации демобилизованных студентов

На встрече обозначили проблемы, которые есть и которыми нужно заниматься. Фото: ЛИЦ

В Луганске председатель Народного Совета ЛНР, секретарь Луганского отделения партии «Единая Россия» Денис Мирошниченко провел встречу с семьями демобилизованных студентов. Об этом сообщили в ЛИЦ.

Уточняется, что одной из главных тем стала реабилитация молодых ребят, недавно вернувшихся с передовых позиций.

- Мы договорились, что через различные общественные организации, в частности, через «Боевое братство» будем отправлять на реабилитацию, - сказал Мирошниченко.

Также поднимался вопрос об увековечивании памяти тех студентов, которые погибли.

- Никто лучше, чем студент вуза, действующий студент, который вернулся с передовой, не обозначит ту память, которая коснулась, к сожалению, тех молодых ребят, которые не вернулись с передовой. И мы решили, что создаем такую дорожную карту, чтобы в вузах появились стенды, уголки, музеи о тех ребятах, которые, к сожалению, не вернулись, - сказал глава парламента Республики.

Сообщается также, что в ходе встречи состоялось вручение наград защитникам ЛНР.

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