Эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела тех районов Донецка ракетами JROF-M

Зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом на улице Любавина. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК Донецкой Народной Республики уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение во время обстрела трех районов Донецка 18 декабря. Украинские боевики использовали ракеты JROF-M, переданные им странами НАТО. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Сокол. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Сокол, использовав ракеты JROF-M произведенные и переданные ВФУ странами, входящими в блок НАТО. В результате обстрела 6-го корпуса ДоКТМО погиб мужчина 1991 года рождения, еще один мужчина 1975 года рождения получил ранение, — отметили в СЦКК.

Напомним, что в результате обстрелов повреждения получили несколько корпусов ДоКТМО, стадион «Донбасс-Арена» и РСК «Олимпийский», администрация Донецка, жилые многоквартирные и частные дома и котельная.

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