Леонид Пасечник и Денис Пушилин удостоены орденами высшей степени «За заслуги перед Отечеством»

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед государством. Фото: пресс-служба администрации Главы ДНР

Временно исполняющий обязанности Глав Луганской и Донецкой Народной Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин удостоены орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством». Награду лидерам Республик вручит Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Президента России.

— Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены временно исполняющие обязанности главы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля 20 декабря, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ордена «За заслуги перед Отечеством» также удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков.

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