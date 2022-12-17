Более ста детей ДНР с тяжелыми заболеваниями отправились на реабилитацию в Сочи

Специалисты центра помогают детям с тяжелыми заболеваниями из ДНР. Фото: пресс-служба Штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству

Штаб «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству помогает выстраивать систему реабилитации детей и взрослых из Донецкой Народной Республики и других новых территорий России. Уже более ста детей с тяжелыми заболеваниями отправились в центр социальной и творческой реабилитации, инклюзивного и интеграционного развития «ИРИС». Об этом сообщили в пресс-службе Штаба «Единой России».

— Нужно объединять специалистов, искать реабилитационный потенциал, такой же как в Сочи, на других территориях. И по модели, которая здесь действует. Когда объединились коммерческие предприятия, глава города, специалисты, которые имеют квалификацию, чтобы помочь людям в самой тяжелой ситуации, — отметила глава партийного гуманитарного штаба, замсекретаря Генсовета Анна Кузнецова.

Напомним, что ранее в Сочи отправилась группа 112 детей из ДНР. Семьи посетили главные достопримечательности южных курортов и покорили горы.

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