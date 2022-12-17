Города ДНР примут участие во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды»

Этот федеральный конкурс проводится в 2018 года (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министерство строительства ДНР совместно с общероссийской организацией «Городские реновации» определили список городов, готовых стать участниками конкурса «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. В список не вошли города Донецкой Народной Республики, которые близко расположены к линии боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Донецкой Народной Республики.

— Основной целью проекта является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств в малых городах и исторических поселениях, способствующих повышению качества жизни горожан, — подчеркнули в Минстрое.

Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2018 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство России установило размер прожиточного минимума для ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей

Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 12 222 рубля для трудоспособного населения (подробнее)