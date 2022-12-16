Правительство России установило размер прожиточного минимума для ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей

Ранее в Республиках установили минимальный размер оплаты труда Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Правительстве Российской Федерации установили размер прожиточного минимума на новых территориях страны. Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР для трудоспособного населения составит 12 222 рубля, а для Херсонской и Запорожской областей — 12 692 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты России.

— Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения — 12 222 рубля, пенсионеров — 9 643 рубля, детей — 10 877 рублей, а для Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля, для трудоспособного населения — 12 692 рубля, пенсионеров — 10 014 рублей, детей — 11 295 рублей, — сказано в сообщении.

В Минтруда подчеркнули, что для установления региональных прожиточных минимумов в России применяются коэффициенты региональный дифференциации. Прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий региональный коэффициент. В2023 году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 0,78, а для Запорожской области и Херсонской области — 0,81.

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