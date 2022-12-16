В Докучаевске наладили бесперебойное водоснабжение и отопление

Новый водовод решил проблему с водоснабжением города (архивное фото)

Властям Докучаевска удалось наладить бесперебойное водо- и теплоснабжение в городе благодаря помощи российских специалистов. Ранее в город проложили новый водовод длиной почти 7 км. Об этом сообщил глава администрации Докучаевска Александр Качанов.

— В этом году нам при помощи России удалось наладить водоснабжение, мы воду получаем в полном объеме. За счет этого вода у нас идет не почасово, а постоянно. По отоплению тоже нет сбоев, потому что вода постоянно в городе, — подчеркнул мэр.

Качанов добавил, что до конца года вода также появится в Еленовке, к югу от Донецка, где перебои с водоснабжением наблюдаются несколько десятилетий.

Напомним, что ранее в город провели новый водовод протяженностью почти 7 км. Работы велись военно-строительной компанией Минобороны РФ и заняли менее двух месяцев.

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