В ДНР утвердили положение о Фонде ОМС на территории Республики

Полис даст право на квалифицированную бесплатную медпомощь (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Донецкой Народной Республики утвердили Положение о территориальном Фонде обязательного медицинского страхования ДНР. В документе прописаны задачи и функционал Фонда ОМС. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

— Создание в Республике ТФОМС стало важным и своевременным решением, благодаря которому наши жители смогут получить полисы ОМС. А вместе с ними право на бесплатную скорую, первичную и высокотехнологичную помощь, а также диспансеризацию и вакцинацию. Причем, не только в нашем регионе, но и в любом субъекте Российской Федерации, — подчеркнул Председатель Правительства.

Хоценко добавил, что принятое Положение регулирует также системы управления и контроля за деятельностью Фонда ОМС.

Напомним, что ранее в ЛНР открылось региональное отделение Союза женщин России. Состав регионального Луганского отделения войдут структурные подразделения общественной организации «Союз женщин Донбасса».

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