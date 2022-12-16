В Кировском районе Донецка погиб мирный житель

Донецк вновь подвергается массированным атакам со сторону ВФУ. Фото: СЦКК ДНР

Еще один мирный житель Донецкой Народной Республики погиб в результате обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Кирова, 196 погиб мужчина 1974 года рождения. Также повреждены многоквартирные жилые дома на улице Кирова, 207, 211, 196 и автомобиль, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что с утра по району было выпущено 14 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Украинские боевики обстреливают район с позиций, расположенных в населенных пунктах Орловка и Красногоровка.

Напомним, что за сутки ВФУ убили двух мирных жителей в Ворошиловском и Петровском районах Донецка. Ранения получили 13 человек, в том числе ребенок, в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.

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