В ДНР запустили чат-бот «Меры безопасности», в котором можно сообщить о закрытых подъездах и плохом состоянии бомбоубежищ

Чат-бот поможет проконтролировать исполнение распоряжений врио Главы ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике запустили чат-бот «Меры безопасности», чтобы проконтролировать исполнение распоряжений врио Главы ДНР о переводе максимального количества сотрудников на удаленный формат работы. Через него также можно будет сообщить о закрытых подъездах и плохом состоянии бомбоубежищ. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Я уже отдал распоряжение проверить состояние бомбоубежищ и отключить систему запирания подъездных дверей. Подписал поручение о переводе на дистанционную работу сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности удаленно, — отметил лидер Республики. — Чтобы проконтролировать, исполняются или нет эти распоряжения, мы запускаем чат-бот «Меры безопасности».

Денис Пушилин добавил, что Украина, неся огромные потери на фронте, решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов Республики.

— Наша артиллерия делает все, чтобы подавить огневые точки противника. Задача гражданской власти — здесь, на местах, максимально обезопасить жизни наших людей, — подчеркнул врио Главы ДНР.

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