В Куйбышевском районе Донецка осколками посечен автобус, есть раненые

Украинские боевики вновь обстреляли иных жителей Республики (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн
Украинские боевики вновь открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего осколками посечено маршрутное такси №16 в микрорайоне Азотный. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— Очевидцы сообщают, что в результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный маршрутное такси № 16 посекло осколками, есть раненые, — подчеркнул мэр.
Кроме того, при обстреле Кировского района ранен мужчина, поврежден его автомобиль. Анкетные данные пострадавшего уточняются.
В СЦКК Донецкой Народной Республики отметили, что за три часа по району было выпущено 16 снарядов калибром 155 мм. Обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Нетайлово.
Напомним, что за сутки ВФУ убили двух мирных жителей в ДНР. Ранение получили 13 мирных жителей Республики.
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