ВФУ ранили мирного жителя и повредили более 70 домов в результате обстрела Стаханова из РСЗО HIMARS

ВФУ продолжают обстреливать гражданские объекты и жилые дома в ДНР и ЛНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военные эксперты СЦКК Луганской Народной Республики уточнили данные о пострадавших и повреждениях в результате обстрела Стаханова ночью 15 декабря. Украинские боевики ранили мирного жителя и повредили порядка 70 домов в городе. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела один человек ранен, повреждено 72 жилых дома, три детских сада, школа, более 20 административных, производственных и торговых объектов, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что всего по городу было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Массированный обстрел начался в 03:00 15 декабря. Всего с 28 июня по 10 декабря по гражданским объектам ДНР и ЛНР было совершено 185 ракетных атак из РСЗО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинские боевики убили двух мирных жителей ДНР за сутки, еще 13 человек получили ранения

По Республике было выпущено 222 различных боеприпаса (подробнее)