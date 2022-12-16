В Донецке временно изменили график движения трамваев №9 и 10

Ремонтные работы продляться до утром 18 декабря

С 21:00 17 декабря по 09:00 18 декабря в Донецке будет изменен маршрут трамваем №9 и 10. Движение транспорта по маршруту №10 будет осуществляться по укороченному маршруту, а движение трамвая №9 будет временно приостановлено. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— С 21:00 17 декабря до 09:00 18 декабря в связи с проведением ремонтных работ движение трамваев по маршруту общего пользования № 9 осуществляться не будет, а движение трамваев по маршруту общего пользования № 10 будет осуществляться по укороченному маршруту «пл. Будённовская – микрорайон Восточный», — отметил мэр.

Напомним, что ранее в Донецке изменили графики подвоза технической воды, чтобы жители могли ее набрать до и после работы, а также в выходные дни. Кроме того, в городе замерзают краны, врезанные на нижних этажах. Власти города будут готовить другие варианты.

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