Украинские боевики убили двух мирных жителей ДНР за сутки, еще 13 человек получили ранения

Снаряды ВФУ повредили остекление в здании общежития ДонНТУ по улице Челюскинцев. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки 37 раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя в Ворошиловском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили еще 13 человек, в том числе ребенок 2012 года рождения, в Ворошиловском и Киевском районах Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 30 домостроений в Куйбышевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Никитовском районе Горловки, а также 18 объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов Республики: Донецк, Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Красный Партизан, Пантелеймоновка и Макеевка.

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