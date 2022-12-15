В ДНР объединят работу горячих линий коммунальных ведомств

Проблемы ЖКХ стоят в Республике особо остро. Фото: сайт Главы ДНР

Насущные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, исходя из тех обращений жителей, которые поступают на горячие линии, стали повесткой дня совещания врио Главы ДНР Дениса Пушилина с руководителями профильных ведомств и городов, где сложилась наиболее сложная ситуация. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Обсудили работу горячих линий коммунальных ведомств. Поручил сделать один короткий номер, чтобы можно было и легче дозвониться, и контролировать отработку жалоб, - проинформировал руководитель Республики.

Денис Пушилин отметил, что, судя по докладу главы Минстроя Эдуарда Осипова и руководства «Донбасстеплоэнерго», делается немало для того, чтобы котельные в ДНР работали. Однако кто-то из жителей все же остается без тепла.

Для предупреждения аварийных ситуаций в Республике организовали аварийные бригады.

- Также будем создавать специальные условия для добровольцев-коммунальщиков, которые после обстрелов будут выезжать для устранения повреждений, - заявил врио Главы ДНР.

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