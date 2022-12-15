В ЛНР запретили продавать алкоголь в прифронтовых населенных пунктах

На отдельных территориях Республики было установлено особое правило продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ЛНР запретили продавать алкоголь на некоторых территориях Республики. Соответствующий указ подписал врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В документе указано, что данное решение касается прифронтовых населенных пунктов.

- Установить особое правило продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Луганской Народной Республики, выражающееся в запрете реализации спиртных напитков на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, городу Лисичанску, Попаснянскому району, городу Рубежное, городу Северодонецку, Сватовскому району, - говорится в указе.

Сообщается также, что контроль за исполнением данного решения возложен на силовые структуры - Главнокомандующего Народной милиции ЛНР, Министра внутренних дел региона и начальника временного органа управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в ЛНР.

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