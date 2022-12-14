В Горловке в поселке шахты Румянцева огнем ВФУ убиты двое мирных жителей

Горловка под обстрелами украинских боевиков. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Сегодня, 14 декабря, в Горловке в поселке шахты им. Румянцева (Калининский район) в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

- Жительница поселка шахты имени Румянцево, раненая в результате украинской вооруженной агрессии, погибла от несовместимых с жизнью травм. На улице Швыдкого обнаружили тело еще одного погибшего мирного горловчанина от рук украинских карателей, - рассказал в своем телеграм-канале горловский градоначальник.

Горловка под обстрелами украинских боевиков. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Сообщается о прямом попадании снаряда в здание школы № 86. Подробности выясняют.

По данным СЦКК ДНР, по Калининскому району Горловки в 06.45 было выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра. Украинские неонацисты не прекращают обстрелов.

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